محمد صلاح يعود للتدريبات بلياقة بدنية قوية

شارك محمد صلاح لاعب منتخب مصر، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد صلاح اثناء ادائه التمارين الرياضية بلياقة بدنية ملحوظة.

ويقترب النجم محمد صلاح من اتخاذ أحد أهم القرارات في مسيرته الكروية، بعدما أسدل الستار على رحلته التاريخية مع نادي ليفربول الإنجليزي، التي امتدت لتسعة أعوام حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية. وبينما يترقب عشاق "الفرعون المصري" وجهته المقبلة، تتسابق عدة أندية ودوريات كبرى للفوز بخدماته، في ظل اهتمام متزايد من السعودية وتركيا والولايات المتحدة.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن صلاح لا يتعجل إعلان قراره، إذ يفضل دراسة جميع العروض المطروحة بعناية، بحثًا عن المشروع الذي يلبي طموحاته الرياضية ويتناسب مع المرحلة الجديدة من مشواره الاحترافي.