الفيفا يستفز العالم.. منصة إسبانية تفتح النار على حكم نهائي كأس العالم

أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش لإدارة نهائي كأس العالم 2026 بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، حالة من الجدل، بعدما وجهت منصة Archivo Var الإسبانية، المتخصصة في تحليل الحالات التحكيمية، انتقادات حادة للاختيار.

وقالت المنصة إن "الفيفا يستفز العالم بأسره بتعيين سلافكو فينسيتش حكمًا لنهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين"، مؤكدة أن الحكم السلوفيني "قدّم موسمًا كارثيًا في أوروبا، وكان يفقد السيطرة على المباريات كلما ازدادت حدتها".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن رسميًا إسناد إدارة المباراة النهائية للحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، والتي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا.

وضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره الإسباني في نهائي المونديال، بعدما أطاح بمنتخب إنجلترا في الدور نصف النهائي، بينما تأهل منتخب إسبانيا إلى المباراة النهائية عقب فوزه على فرنسا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، في مواجهة مرتقبة لحسم بطل كأس العالم 2026.