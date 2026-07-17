محمد صلاح أمام 7 عروض كبرى.. وهذا الدوري الأقرب لضمه

كشف الناقد الرياضي حسن السعدني تفاصيل الوجهات المحتملة للنجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب يدرس عددًا من العروض الأوروبية والعربية قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن محطته القادمة.

وقال حسن السعدني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن الدوري التركي يعد من أبرز الوجهات المطروحة أمام محمد صلاح، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك سبع وجهات محتملة، بينها عرضان من الدوري السعودي عبر ناديي الاتحاد والأهلي، إلى جانب ثلاثة عروض من الدوري التركي عبر فنربخشة، وجالاتا سراي، وبشكتاش، موضحًا أن الأخير أبدى مرونة كبيرة في المفاوضات ورغبة قوية في ضم اللاعب.

وأضاف السعدني، أن هناك أيضًا اهتمامًا من نادي يوفنتوس الإيطالي، إلى جانب عرض من أحد الأندية الإنجليزية، لافتًا إلى أن الجماهير التركية أظهرت تقديرًا كبيرًا لمحمد صلاح، بعدما هتفت باسمه خلال المؤتمر الصحفي لتقديم النجم البلجيكي لياندر تروسارد، في مشهد يعكس الشعبية الكبيرة التي يحظى بها داخل تركيا.

وأوضح السعدني، أن المقابل المالي ليس العامل الأساسي في اختيار محمد صلاح لوجهته المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب يبحث عن نادٍ يضمن له الاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى داخل أوروبا، والحفاظ على جاهزيته الفنية للمشاركة مع المنتخب المصري خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن صلاح سبق أن رفض عروضًا مالية ضخمة، رغم تفوقها على راتبه الحالي، مؤكدًا أن أولويته تتمثل في الاستمرار داخل دوري قوي، يضمن له المشاركة بشكل منتظم والحفاظ على مستواه الفني، وليس تحقيق أعلى عائد مادي.