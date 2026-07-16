السفير التركي بالقاهرة: أصدقائي أكدوا صحة الأنباء المتداولة بشأن محمد صلاح

كشف السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو، عن حقيقة الأخبار المتداولة بشأن انضمام اللاعب الدولي محمد صلاح إلي نادي تركي.

وكتب السفير التركي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “أحب ليفربول لدرجة أنني زرت ملعبه في عام 1986 أتمنى جدا أن ينضم محمد صلاح، الذي قدم أداءً رائعًا في ليفربول، إلى فريقي في تركيا وهو فريق فنربخشة (إلى جانب فريق اسكي شهير)”.

وتابع: “وقد أكد لي أصدقائي المصريون الذين تحدثوا مع صلاح صحة جميع الأخبار المتداولة لننتظر ونرى ما سيكون عليه القرار النهائي والاتفاق لنتمني الخير”.

ويواصل النجم المصري محمد صلاح دراسة جميع الخيارات المطروحة أمامه لاختيار وجهته الجديدة بعد إسدال الستار على مسيرته التاريخية مع ليفربول والتي امتدت لتسعة مواسم حقق خلالها العديد من الإنجازات الفردية والجماعية ليصبح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي.

وبات مستقبل قائد منتخب مصر محط اهتمام كبير داخل الأوساط الكروية العالمية في ظل اهتمام عدد من الأندية الكبرى بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.