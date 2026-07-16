محافظ قنا يبحث خطة التنمية المستدامة لدعم الحرف التراثية والتكتلات الاقتصادية

ناقش اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، آليات دعم وتطوير تكتلات الشمر، العسل الأسود، السرسوع، الفركة، والفخار، حيث تم استعراض الموقف الحالي وأحدث المستجدات للوقوف على التحديات التي تواجه هذه الصناعات، وبحث السبل الكفيلة بالنهوض بتلك الحرف التراثية العريقة والمحافظة عليها من الإندثار.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمحافظ قنا، مع ممثلي وأصحاب الحرف والتكتلات الاقتصادية بالمحافظة، بحضور الأستاذ الدكتور محمد فهمي عبد العليم، مستشار محافظ قنا للتنمية الحضرية، في خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المحلية الشاملة.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة العمل وفق خطة تنموية متكاملة ومستدامة ترتكز على البناء فوق ما تم إنجازه بالتعاون مع المحافظة، مؤكداً أن أصحاب الحرف هم الأكثر دراية بتفاصيل مشكلاتهم وطرق حلها، وهو ما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى معيشة الأسر وتذليل العقبات وتنسيق الدعم اللوجستي مع مختلف الجهات الشريكة.

وأوضح الببلاوي، بأن الجهاز التنفيذي يولي اهتماماً كبيراً بدعم وتنمية كافة القطاعات الإنتاجية، معلناً عن قرب الانتهاء من إنشاء وحدة الغربلة الخاصة بمحصول الشمر، بالتوازي مع فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات المانحة للمواصفات القياسية والجودة لضمان مطابقة المنتجات للمعايير المطلوبة.

ولفت محافظ قنا، إلى أن وحدة الغربلة الجديدة سوف تسهم بفاعلية في تقليل النفقات والتكاليف على المزارعين، مضيفاً أن وحدة التكتلات بالمحافظة ستتولى متابعة خطط التطوير الخاصة بالفئات المستهدفة، وتنشيط دور الجمعيات المعنية بالحرفيين، مع تقديم حزم تدريبية متخصصة ومساعدات مالية وفق ضوابط وآليات منظمة.

ودعا الببلاوي، إلى إيجاد حلقة ربط مباشر بين أصحاب التكتلات والمنتجين والجهات التصديرية لتعظيم العوائد الاقتصادية لهم، موجهاً بدراسة توفير مقار للجمعيات بأسعار مخفضة، والبحث عن بدائل وقود صديقة للبيئة واقتصادية لصناعة الفخار، معرباً عن سعي المحافظة المتواصل للتنسيق مع الهيئات المحلية والدولية لدعم قطاع الصناعات اليدوية والتراثية.