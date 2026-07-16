تحقيقا لتكافؤ الفرص.. محافظ سوهاج يوجه بإعادة صياغة تنسيق المرحلة الثانوية تلبية لمطالب الأهالي

في استجابة سريعة لنبض الشارع السوهاجي، وحرصاً على مصلحة الطلاب، قرر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بعد التنسيق مع السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة النظر في تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية في المحافظة.

وتقرر أن يكون القبول وفق آلية تضمن تلبية الاحتياجات والكثافات الفعلية لكل الإدارات التعليمية، وذلك لضمان التطبيق العادل لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

محافظة سوهاج

ومن جانبه، أكد اللواء طارق راشد حرصه الدائم على التفاعل الإيجابي والسريع مع طلبات المواطنين المشروعة، مشيراً إلى أن قرار إعادة النظر فى تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية جاء تلبية لما تم رصدة عبر " وحدة الرصد الإعلامي بالمحافظة " من مطالب واسعة النطاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأبناء محافظة سوهاج.

وأوضح المحافظ أن ملف تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية حظي باهتمام واسع ومتابعة دقيقة لضمان استيعاب الطلاب بالشكل الذي يسمح لهم بتحصيل علمي متميز دون تكدس.

وشدد اللواء طارق راشد على ضرورة الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة لعملية قبول الطلاب ، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان التوزيع العادل دون تجاوزات قد تخل بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء في المحافظة.