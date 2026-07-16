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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه سوهاج: تنفيذ مشروعات لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي بإجمالي ـ3.6 مليار جنيه

المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار
المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار
أ ش أ

أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، ضرورة الإلتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي(IWSP2)، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، بما يسهم في دخولها الخدمة وتعزيز مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، اليوم/الخميس/، شملت أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتوسعة محطة مياه سوهاج غرب السطحية (الإنجليزي)، ومشروع الصرف الصحي بقرية أولاد عزاز، ومشروع الصرف الصحي بمنطقة المنياوي، والممولة من بنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، ووزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، بالتعاون مع حكومة جمهورية مصر العربية، ضمن مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2).

وأوضح رئيس الشركة، أن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة محطة مياه غرب سوهاج يتضمن إعادة تأهيل المحطة القديمة بطاقة إنتاجية تبلغ 100 لتر/ثانية، إلى جانب تطوير مأخذ المحطة والمروقات والمرشحات وعنبر طلمبات المياه المرشحة، ليستفيد منه نحو 390 ألف نسمة.

وأضاف بأن مشروع الصرف الصحي بقرية «أولاد عزاز» يشمل تنفيذ محطة رفع بطاقة تصميمية 181 لترًا/ثانية، وشبكة انحدار بطول 21 كيلومترًا، وخط طرد بطول 5 كيلومترات، فيما يتضمن مشروع الصرف الصحي بمنطقة المنياوي إنشاء محطة رفع بطاقة 124 لترًا/ثانية، وشبكة انحدار بطول 13 كيلومترًا، وخط طرد بطول 4 كيلومترات، ليستفيد من المشروعين نحو 40 ألف نسمة.

وعقب الجولة، عقد رئيس الشركة اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الشركات المنفذة واستشاريي المشروعات - شدد خلاله - على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية القياسية، وتكثيف معدلات التنفيذ، والانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق المستهدف من رفع نسب التغطية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، قال المهندس أبو ضيف محمد أحمد جبر، مستشار الشركة لشؤون التعاون الدولي، إن إجمالي التكلفة التقديرية لمشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج يبلغ 55 مليون يورو، بما يعادل نحو 3.6 مليار جنيه، لافتاً إلى أن البرنامج يتضمن أيضًا تنفيذ مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي رقم (4) بمدينة سوهاج، والذي يخدم نحو 275 ألف نسمة، ومشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة رفع الصرف الصحي رقم (5) بمدينة طهطا لخدمة 512 ألف نسمة، بالإضافة إلى مشروع توسعات محطة الصرف الصحي رقم (6) بمركز طهطا، والذي يستفيد منه نحو 693 ألف نسمة، في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات البنية التحتية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

رئيس شركة مياه الشرب المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار الصرف الصحي

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