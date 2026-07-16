لكل إنسان حلم.. البابا تواضروس يوجه رسالة ملهمة لطلاب الإعدادية

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن امتلاك هدف واضح في الحياة هو الخطوة الأولى نحو النجاح، مشددًا على أهمية أن يكتشف كل طالب ميوله ويحدد الحلم الذي يسعى لتحقيقه منذ سنوات الدراسة الأولى.

اكتشاف القدرات

وجاءت تصريحات البابا خلال لقائه بأوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، حيث أوضح أن القراءة والمعرفة تساعدان الإنسان على اكتشاف قدراته وتوسيع آفاقه، مما يمكنه من اختيار الطريق المناسب لمستقبله.

وأشار قداسته إلى الدور المحوري للأسرة في تنمية طموحات الأبناء، مستشهدًا بقصة سيدة شجعت أبناءها على حب البحر والعمل فيه، من خلال تهيئة البيئة المناسبة داخل المنزل، مؤكدًا أن التشجيع الأسري يترك أثرًا كبيرًا في تكوين شخصية الأبناء.

وأضاف البابا أن أحلام الأطفال تختلف؛ فهناك من يطمح لأن يصبح لاعب كرة قدم، وآخرون يحلمون بأن يكونوا أطباء أو مهندسين أو يعملوا في مجالات متنوعة، مؤكدًا أن الأهم هو أن يمتلك كل إنسان هدفًا واضحًا ويجتهد لتحقيقه.

واختتم البابا تواضروس حديثه بدعوة الطلاب إلى استثمار سنوات الدراسة في بناء شخصياتهم وتنمية معارفهم، مؤكدًا أن وضوح الهدف يساعد الإنسان على حسن استغلال وقته واتخاذ القرارات الصحيحة التي تقوده إلى تحقيق أحلامه.