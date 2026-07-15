البابا تواضروس يقترح نظامًا جديدًا لتكريم أوائل الإعدادية والثانوية بالإسكندرية

طرح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مقترحًا جديدًا لتطوير آلية تكريم الطلاب المتفوقين في المرحلتين الإعدادية والثانوية بمحافظة الإسكندرية، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام المقبل، عقب مناقشته ودراسة آليات تنفيذه.

وأوضح قداسة البابا أن المقترح لا يقتصر على تكريم أصحاب أعلى المجاميع فقط، وإنما يتيح الفرصة أيضًا للطلاب الحاصلين على نسب مرتفعة، مثل 95% أو 90%، للمشاركة في مسابقة تضم أسئلة روحية وثقافية ومعلومات عامة، بهدف اختيار الطلاب الأكثر تميزًا بصورة متكاملة.

وأكد قداسته أن الهدف من الفكرة هو تكريم الطالب الذي يجمع بين التفوق الدراسي والثقافة العامة والحياة الروحية، باعتبار أن التميز الحقيقي لا يقتصر على الدرجات وحدها، بل يشمل بناء الشخصية والمعرفة والقيم.

وأشار البابا تواضروس إلى أن الفكرة لا تزال قيد الدراسة والمناقشة، مؤكدًا أن تنفيذها سيكون في إطار من الشفافية الكاملة، دون أي مجاملات أو استثناءات، مع فتح المجال أمام الجميع لإبداء آرائهم قبل اعتمادها رسميًا.