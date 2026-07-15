خبير اقتصادي: أمريكا الرابح الأكبر من الأزمات.. وأوروبا الأكثر تضررا من استمرار الحروب

أكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تنجح في تحقيق مكاسب اقتصادية في مختلف السيناريوهات، سواء خلال فترات السلام أو الهدنة أو حتى الحروب، مشيرًا إلى أنها تعد الطرف الأقل تعرضًا للخسائر مقارنة بالقوى الاقتصادية الكبرى الأخرى.

الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية

وأوضح العمدة، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، تتحمل العبء الأكبر من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن استمرار الصراعات والتوترات الإقليمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو وحركة التجارة العالمية.

وأضاف أن استمرار النزاعات يؤثر بصورة واضحة على أسواق الطاقة، خاصة أسعار النفط وتكاليف إنتاجه، الأمر الذي يدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة مباشرة في إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن لتقليل الخسائر الاقتصادية وحماية اقتصاده من مزيد من الضغوط.

التنافس على موارد الطاقة

وأشار أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن التنافس على موارد الطاقة في منطقة الخليج يزيد من تعقيد المشهد الدولي، محذرًا من أن استمرار التوترات لفترة طويلة قد يقود الاقتصاد العالمي إلى أزمة حادة تهدد الاستقرار المالي والتجاري.

واختتم العمدة تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يواصل جهوده الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، سعيًا للتوصل إلى هدنة واتفاق يحدان من تداعيات الأزمة ويحافظان على استقرار الاقتصاد العالمي.