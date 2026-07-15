قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روبيو: أمريكا ترغب في أن تكون الشريك المفضل لكولومبيا
الصحة: إدمان الانترنت يؤدي إلى اضطرابات النوم والاكتئاب والقلق
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الفلسطيني الوضع في غزة
تفاصيل واقعة تعدي الباعة الجائلين بالضرب على نائب رئيس مجلس مدينة رأس البر
شعبة البن: البن في مصر آمن.. وضبط مصنع غش لا يعكس واقع السوق|فيديو
أمير هشام يكشف كواليس قرار لجنة شؤون اللاعبين في أزمة الزمالك وزيزو
دوي 3 انفجارات جنوب شرقي إيران.. وسقوط قذيفة في بندر عباس
دوي 8 انفجارات في قضاء بمبور جنوب شرقي إيران.. والسلطات تلتزم الصمت
نجل ضحية حريق العمرانية: الطفلة الناجية لا تعلم بوفاة أسرتها.. وعملت 3 عمليات
ترامب: الإيرانيون يريدون عقد لقاء.. وسنرى ما سيحدث
شرطة يوتا تكشف تفاصيل هجوم استهدف مسلما بدافع الكراهية.. الجاني: أنوي قتل المسلمين
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي: أمريكا الرابح الأكبر من الأزمات.. وأوروبا الأكثر تضررا من استمرار الحروب

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد البدوي

أكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تنجح في تحقيق مكاسب اقتصادية في مختلف السيناريوهات، سواء خلال فترات السلام أو الهدنة أو حتى الحروب، مشيرًا إلى أنها تعد الطرف الأقل تعرضًا للخسائر مقارنة بالقوى الاقتصادية الكبرى الأخرى.

الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية

وأوضح العمدة، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، تتحمل العبء الأكبر من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن استمرار الصراعات والتوترات الإقليمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو وحركة التجارة العالمية.

وأضاف أن استمرار النزاعات يؤثر بصورة واضحة على أسواق الطاقة، خاصة أسعار النفط وتكاليف إنتاجه، الأمر الذي يدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة مباشرة في إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن لتقليل الخسائر الاقتصادية وحماية اقتصاده من مزيد من الضغوط.

التنافس على موارد الطاقة

وأشار أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن التنافس على موارد الطاقة في منطقة الخليج يزيد من تعقيد المشهد الدولي، محذرًا من أن استمرار التوترات لفترة طويلة قد يقود الاقتصاد العالمي إلى أزمة حادة تهدد الاستقرار المالي والتجاري.

واختتم العمدة تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يواصل جهوده الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، سعيًا للتوصل إلى هدنة واتفاق يحدان من تداعيات الأزمة ويحافظان على استقرار الاقتصاد العالمي.

إيران إيران وأمريكا الاحتلال جيش الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

اختبارات القدرات

تبدأ 19 يوليو.. ننشر أماكن ومواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

مطار القاهرة

شركات السياحة: إلغاء طابع التأشيرة الورقي بمطارات مصر اعتبارًا من أغسطس

تريلا مرغم بالإسكندرية

ارتفاع ضحايا حادث تريلا الإسكندرية إلى 4 وفيات بعد وفاة السائق وتباعه

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

بشرى لعشاق كرة القدم.. شاهد مباراة الأرجنتين وأنجلترا على beIN Sports المفتوحة

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

ترشيحاتنا

الخطوط السعودية

الخطوط السعودية تعزز ربط المملكة بالعالم بإطلاق وجهة طوكيو بواقع 3 رحلات أسبوعيا من الرياض

الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال يغلق حاجزي عطارة وعين سينيا شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين

جيش الاحتلال الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي: القضاء على 3 مسلحين من حزب الله في جنوب لبنان

بالصور

طريقة عمل فتة المكدوس

طريقة عمل فتة المكدوس
طريقة عمل فتة المكدوس
طريقة عمل فتة المكدوس

نبيلة عبيد: لن أعود إلى السينما إلا بعمل يليق بتاريخي.. واخترت «لا تطفئ الشمس» بنفسي| حوار

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

ياسمين رئيس تُثير الجدل بفستانها رفقة زوجها | صور

ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

فيديو

مصطفى كامل

بطابع مبهج.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان فرح

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

أحد المتهمين

دخلنا تهريب.. المتحدث العسكري ينشر اعترافات جديدة من الدهابة المقبوض عليهم

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

المزيد