إيران تستبعد أي مفاوضات مع واشنطن حاليا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا توجد في الوقت الراهن أي ترتيبات أو برنامج لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تصعيداً متواصلاً على المستويين السياسي والعسكري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الأربعاء، إن طهران لا تملك حالياً أي جدول للمحادثات مع واشنطن، مشدداً على أن إيران ستواصل الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة ما دام الطرف الآخر يلتزم بتنفيذ تعهداته.

ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع تصاعد التوتر بين الجانبين، إذ استأنفت الولايات المتحدة، اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (08:00 بتوقيت غرينتش)، فرض حصارها البحري على إيران.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها اعترضت سفينتين تجاريتين وحولت مسارهما بعد محاولتهما اختراق الحصار البحري عقب إعادة فرضه.

وفي تطور ميداني، نفذت القوات الأمريكية، الأربعاء، سلسلة جديدة من الضربات الجوية استمرت نحو 90 دقيقة، استهدفت خلالها أنظمة دفاع ساحلية، إضافة إلى مواقع مخصصة لتخزين وإطلاق صواريخ كروز، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية.