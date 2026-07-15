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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المغرب ينضم إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

وقع المغرب اتفاقية رسمية، اليوم الأربعاء، للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى دعم جهود الأمن والاستقرار والمساهمة في المبادرات الإنسانية، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الرسمية المغربية ونقلته وكالة «رويترز».

وأوضحت وكالة الأنباء المغربية أن مراسم توقيع الاتفاقية جرت في العاصمة الرباط، خلال اجتماع حضره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، إلى جانب نيكولاي ملادينوف، مبعوث مجلس السلام إلى غزة، فضلاً عن وفد ضم قائد قوة الاستقرار الدولية.

وأكد بيان صادر عن إدارة الدفاع الوطني المغربية، نقلته الوكالة، أن الاتفاقية تعكس "الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في تهيئة مناخ يسوده السلم والأمن في المنطقة".

وأضافت الوكالة أن مجلس السلام في غزة وقيادة قوة الاستقرار الدولية رحبا بانضمام المغرب إلى هذه المبادرة، مشيرين إلى وجود خطط لنشر ضباط عسكريين كبار، وعناصر من الدرك والشرطة، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى عسكري ميداني لدعم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

قطاع غزة المغرب قوة الاستقرار الدولية وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مجلس السلام إلى غزة

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