ترامب: من الأفضل للإيرانيين «أن يحسنوا التصرف»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، إنه لا يحب تحديد مُهَل زمنية بشأن إيران، داعيا الإيرانيين إلى أن "يحسنوا التصرف".

وردا على صحفيين ‌سألوه عن ما إذا كانت إيران لديها ‌مهلة ‌قبل أن تبدأ الولايات المتحدة شن هجمات على ‌الجسور الإيرانية؛ قال ترامب إنه : "لا يفضل تحديد ​مواعيد نهائية".

وأضاف ترامب "لا أحب تحديد مواعيد نهائية، ​لكنهم يعلمون ​جيدا، يعرفون القصة.. من الأفضل ​لهم أن يحسنوا التصرف".

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق، بأنه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على إيران، الأسبوع المقبل، لتشمل محطات الطاقة والجسور؛ إذا لم تبرم طهران اتفاقا.