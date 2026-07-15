أسامة كمال: زيارة بن زايد تؤكد قوة التحالف المصري الإماراتي وتنسيق المواقف إقليميا

أكد الإعلامي أسامة كمال أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر تعكس متانة العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأبوظبي، وتؤكد استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز التعاون الثنائي

وأوضح كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء DMC"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على توديع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته الرسمية، والتي شهدت مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب التشاور حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

احتواء التوترات الإقليمية

وأضاف أن اللقاء عكس توافقًا كبيرًا في الرؤى بين القيادتين بشأن أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية، والعمل على دعم الأمن والاستقرار، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد والحفاظ على مصالح شعوبها.