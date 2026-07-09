أسامة كمال: الفخر بالأوطان ليس رفاهية بل واجب

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الفخر بالأوطان ليس رفاهية بل واجب على الجميع.

وقال أسامة كمال في برنامجه " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" طول الوقت بنفتخر بالوطن ".

وأضاف أسامة كمال :" الوطن مش مجرد حدود على الخريطة ولكن الوطن هو اللي بيخلي الفلاح يزرع وبيكون عارف إن تعبه هيأكل ولاده وبيخلي الجندي يقف على الحدود وهو عارف إن كل نفس بياخده امان لوطنه".

وتابع أسامة كمال:" التاريخ مش مجرد صفحات بل شعلة تتسلم من جيل لجيل والفخر بالاوطان مش كلمة بتتقال في المناسبات لكنه إحساس بيجري في الدم وبيفضل حاضر في كل لحظة من حياتنا".

وأكمل أسامة كمال:" الفخر بالاوطان هو إنك تنظر للتاريخ وتقول انا امتداد للي سبقونا وتبص للمستقبل وتقول انا مسؤول عنه ".