أسامة كمال: الفراعنة كسبوا احترام العالم.. وما تحقق في المونديال بداية لمستقبل واعد

أثنى الإعلامي أسامة كمال على المستوى الذي ظهر به المنتخب الوطني في مواجهته أمام الأرجنتين، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا أداءً بطوليًا يعكس تطور الكرة المصرية، وأن ما تحقق خلال البطولة يُعد من أبرز الإنجازات في تاريخ المنتخب.

وقال أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج “مساء دي أم سي”، أن الجماهير المصرية عاشت حالة من الفخر رغم انتهاء مشوار المنتخب، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه اللاعبون أمام بطل العالم منح المصريين شعورًا بالاعتزاز، ورسخ الثقة في قدرة هذا الجيل على تحقيق المزيد من النجاحات خلال السنوات المقبلة.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على توجيه رسالة دعم للمنتخب عقب انتهاء المباراة مباشرة، معتبرًا أن هذه اللفتة عكست تقدير الدولة لما قدمه اللاعبون، كما عبرت عن مشاعر ملايين المصريين الذين أشادوا بالأداء القتالي للفريق طوال مشواره في البطولة.

وأشار إلى أن المنتخب نجح في رفع سقف طموحات الجماهير خلال اللقاء، بعدما قدم واحدة من أفضل مبارياته، لافتًا إلى أن التقدم بهدفين منح المصريين حلم تحقيق إنجاز تاريخي، قبل أن تتغير مجريات المباراة في لحظاتها الحاسمة، في سيناريو وصفه بالدرامي.

قدموا صورة مشرفة للكرة المصرية

وأضاف أن خروج المنتخب من البطولة لا يعني نهاية المشوار، بل يمثل انطلاقة جديدة لمنتخب يمتلك عناصر واعدة وجهازًا فنيًا قادرًا على البناء للمستقبل، مشيرًا إلى أن "الفراعنة" فرضوا احترامهم على الجميع، وقدموا صورة مشرفة للكرة المصرية على الساحة العالمية.