رئيس بعثة المنتخب : لا أستطيع التعقيب على الفجر التحكيمي.. وصلاح مستمر حتى 2030

قال خالد الدرندلي رئيس بعثة منتخب مصر في كأس العالم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن لاعبو منتخب مصر رجالة وكانوا الأجدر بالفوز، مضيفا أن لا استطيع التعقيب على الفجر التحكيمي بسبب منصبي في اتحاد كرة القدم.

واضاف خالد الدرندلي رئيس بعثة منتخب مصر في كأس العالم، أن منتخب مصر يمتلك جيل على أعلى مستوى، مستدركا أن الكابتن هاني ابو ريدة شكر للاعبين بعد المباراة، محمد صلاح مستمر في قيادة المنتخب حتى كأس العالم 2030.

وتابع خالد الدرندلي رئيس بعثة منتخب مصر في كأس العالم، أن نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم للاعبي منتخب مصر، مستدركا أن سنستمر في دعم منتخب مصر.