لعلاج الانتفاخ والغازات .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الفحم النشط؟

أصبحت حبوب الفحم النشط من المنتجات الشائعة التي يلجأ إليها كثيرون للتخفيف من الانتفاخ والغازات، كما انتشرت في السنوات الأخيرة ضمن منتجات "الديتوكس" والعناية بالصحة. لكن هل تمتلك هذه الحبوب فوائد حقيقية، أم أن شهرتها تفوق الأدلة العلمية التي تدعمها؟

ما هو الفحم النشط؟

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Daily Mail، فإن الفحم النشط قد يساعد بعض الأشخاص في تقليل الغازات والانتفاخ، إلا أن الخبراء يؤكدون أن فعاليته تختلف من شخص لآخر، ولا توجد أدلة علمية قوية تثبت أنه علاج دائم لهذه المشكلة.



ويعتبر الفحم النشط هو شكل معالج من الكربون يتم تصنيعه بتسخين مواد غنية بالكربون مثل قشور جوز الهند أو الخشب أو الفحم الحجري في درجات حرارة مرتفعة، ثم معالجته بالبخار أو مواد كيميائية لتكوين ملايين المسام الدقيقة.

وتمنحه هذه المسام مساحة سطحية هائلة تمكنه من الارتباط بالغازات والمواد الكيميائية وبعض السموم داخل الجهاز الهضمي، دون أن يمتصه الجسم، إذ يخرج مع الفضلات بعد أداء وظيفته.

حبوب الفحم النشط يعالج الانتفاخ والغازات

هل يخفف الانتفاخ والغازات ؟

وأوضحت صوفي ميدلين، استشارية التغذية العلاجية، أن بعض الأشخاص قد يشعرون بتحسن بعد تناول حبوب الفحم النشط، خاصة في حالات الغازات والانتفاخ العرضية، لكنها شددت على أن النتائج ليست مضمونة للجميع.

كما تشير إرشادات هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) إلى أن الفحم النشط يعد أحد الخيارات التي يقول بعض الأشخاص إنها تساعد في تقليل الغازات، لكنه أوضحت أيضًا أن الأدلة العلمية المتوفرة لا تزال محدودة.

وأظهرت دراسة صغيرة أجريت على مرضى في الولايات المتحدة والهند انخفاضًا في مستويات غاز الهيدروجين داخل القولون بعد استخدام الفحم النشط، وهو ما ارتبط بتراجع الشعور بالانتفاخ وآلام الغازات، إلا أن الباحثين أكدوا الحاجة إلى دراسات أكبر لتأكيد هذه النتائج.

حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات

هل يساعد على تحسين الهضم؟

رغم الاعتقاد الشائع، يؤكد الخبراء أن الفحم النشط لا يحسن عملية الهضم، بل قد يؤثر سلبًا على امتصاص الجسم للعناصر الغذائية.

فبفضل قدرته الكبيرة على الارتباط بالمواد المختلفة، قد يمنع امتصاص بعض الفيتامينات والمعادن والأدوية، وهو السبب نفسه الذي يجعله يستخدم داخل المستشفيات في حالات التسمم وبعض جرعات الدواء الزائدة.

حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات

مخاطر تناول الفحم النشط

ويحذر الأطباء من استخدام الفحم النشط بشكل منتظم، لأنه قد يقلل من امتصاص عدد من الأدوية المهمة، مثل:

ـ حبوب منع الحمل.

ـ بعض أدوية القلب والضغط.

المضادات الحيوية.

ـ بعض الفيتامينات والمعادن.

لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل تناوله، خاصة لمن يعتمدون على أدوية بشكل يومي.

حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات

هل يستخدم لعلاج التسمم؟

نعم، يستخدم الفحم النشط داخل المستشفيات في بعض حالات التسمم أو الجرعات الزائدة من الأدوية، ولكن تحت إشراف طبي فقط، إذ يكون توقيت إعطائه عاملًا أساسيًا في نجاح العلاج.

ويؤكد الخبراء أنه لا ينبغي استخدامه في المنزل لعلاج حالات التسمم، بل يجب الاتصال بالطوارئ فورًا.

حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات

هل يفيد في "الديتوكس" وعلاج آثار الكحول؟

رغم انتشار الفحم النشط في مشروبات "الديتوكس" وبعض المنتجات الصحية، يؤكد الخبراء أن لا يوجد دليل علمي يثبت أنه ينظف الجسم من السموم أو يعالج آثار الكحول.

كما أشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) سابقًا إلى أن المنتجات التي تدعي علاج السُكر أو إزالة السموم بالفحم النشط لا تستند إلى أدلة علمية كافية.