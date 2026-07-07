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سكالوني بعد الفوز على مصر: عشنا مشاعر لا تُصدق وميسي لا يعرف الاستسلام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سكالوني بعد الفوز على مصر: عشنا مشاعر لا تُصدق وميسي لا يعرف الاستسلام

ليونيل سكالوني
ليونيل سكالوني
حمزة شعيب

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أن الفوز المثير على مصر في دور الـ16 من كأس العالم كان من أصعب وأجمل اللحظات التي عاشها مع الفريق.

وقال سكالوني عقب المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين 3-2: "عانينا من أوقات صعبة رغم أننا لم نلعب بشكل سيئ، حصلنا على فرص كثيرة، لكن هذه هي كرة القدم، وهذه المشاعر هي سبب عملي كمدرب".

وأضاف: "هذا الفريق لا يتوقف عن القتال، والأسلوب الذي نلعب به هو ما أبقانا في البطولة. لم نستسلم رغم تأخرنا بهدفين، وواصلنا المحاولة حتى النهاية".

وأشاد مدرب الأرجنتين بأداء منتخب مصر، مؤكدًا أنه كان منافسًا قويًا، لكنه أشار إلى أن فريقه صنع العديد من الفرص قبل عودة الفراعنة في النتيجة.

وتحدث سكالوني عن ليونيل ميسي قائلًا: "ميسي أظهر شخصيته، بعد إهدار ركلة الجزاء لم يستسلم، وواصل طلب الكرة والمحاولة، وهذا ما يميزه".

واختتم: "هذه المباراة ستترك أثرًا كبيرًا في المجموعة، لأنها أثبتت أن هذا الفريق لا يستسلم مهما كانت الظروف".

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