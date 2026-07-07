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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صلاح ونجوم منتخب مصر يودعون المونديال بالدموع بعد الخسارة أمام الأرجنتين

محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة

سيطرت مشاعر الحزن والأسى على لاعبي منتخب مصر عقب نهاية مشوارهم في بطولة كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام منتخب الأرجنتين والخروج من منافسات البطولة.
 

وظهر قائد الفراعنة محمد صلاح في حالة من الصدمة وعدم تصديق ما حدث، بينما غلبت الدموع عددًا من لاعبي المنتخب عقب صافرة النهاية، في مشهد عكس حجم الحسرة على ضياع حلم مواصلة المشوار في المونديال.
ورغم الإقصاء، حظي لاعبو منتخب مصر بتحية الجماهير، بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق طوال البطولة، في مشاركة تاريخية شهدت وصول الفراعنة إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ سنوات طويلة.

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