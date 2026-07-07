قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين استهداف ناقلة سعودية في مضيق هرمز
جوهر نبيل : التحكيم حرم مصر من مواصلة مشوارها بالمونديال.. ونبني على تجربة كأس العالم
صحف العالم تنصف مصر أمام التحكيم: قرارت مثيرة للجدل تنقذ الأرجنتين.. والفار تجاوز صلاحياته
مصطفى زيكو: العالم بأسره شاهد ما حدث في مواجهة الأرجنتين
مصطفى شوبير يدخل تاريخ كأس العالم بإشادة رسمية من فيفا
عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات.. ماذا ينتظر من يسيء معاملة كبار السن؟
بعد فوز الأرجنتين.. إعلام إسرائيلي يسلط الضوء على المصمم اليهودي لشعار "التانجو"
بعد موافقة النواب .. ضوابط جديدة لبيع العقارات ومتى تُفرض الضريبة؟
حسن الرداد ينتقد التحكيم بعد خسارة مصر: "هو لازم تساعدوا ميسي يوصل للنهائي؟"
الدرندلي: منتخب مصر اكتسب احترام العالم رغم الخروج من كأس العالم
إعلام إسرائيلي يسلط الضوء على تأهل الأرجنتين الى الدور 8 بمونديال 2026
خبير مناخي يحذر: العالم يواجه موجات حر غير مسبوقة.. وتأثيراتها تتصاعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسن الرداد ينتقد التحكيم بعد خسارة مصر: "هو لازم تساعدوا ميسي يوصل للنهائي؟"

حسن الرداد
حسن الرداد
قاسم

أعرب الفنان حسن الرداد عن استيائه من القرارات التحكيمية التي صاحبت مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأرجنتيني، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-2، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.
 

ووجه الرداد انتقادات حادة للتحكيم، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معتبرًا أن بعض القرارات أثرت في نتيجة المباراة، وكتب: "هو لازم يعني تساعدوا ميسي عشان يوصل للنهائي؟ إلغاء هدف لمصر واحتساب هدف للأرجنتين والاتنين نفس الحالة التحكيمية، ده غير باقي القرارات."
 

وأضاف: "بنلاعب الأرجنتين والحكام والفيفا والقرارات الخارجية والرعاة، وعايزنا نكسب؟ مبروك للفيفا، ومبروك للأرجنتين إنكوا عديتوا من تحت إيدينا بالتحكيم."
 

سيطرت مشاعر الحزن والأسى على لاعبي منتخب مصر عقب نهاية مشوارهم في بطولة كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام منتخب الأرجنتين والخروج من منافسات البطولة.

وظهر قائد الفراعنة محمد صلاح في حالة من الصدمة وعدم تصديق ما حدث، بينما غلبت الدموع عددًا من لاعبي المنتخب عقب صافرة النهاية، في مشهد عكس حجم الحسرة على ضياع حلم مواصلة المشوار في المونديال.
ورغم الإقصاء، حظي لاعبو منتخب مصر بتحية الجماهير، بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق طوال البطولة، في مشاركة تاريخية شهدت وصول الفراعنة إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ سنوات طويلة.


 

الفنان حسن الرداد حسن الرداد منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

منتخب مصر

شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

فادية عبد الغني

الفنان مباح للجميع.. رد ناري من فادية عبد الغني بعد مشاجرتها مع مواطن.. خاص

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق

فى أسوان .. السيطرة على حريق محدود خلف كلية الخدمة الإجتماعية

جانب من الحدث

موجز أخبار لوادي الجديد: التموين يفحص شكوى مواطنة بشأن أسطوانات البوتاجاز بالفرافره وحل مشكلة ضعف المياه بقرى درب الأربعين بباريس

صورة أرشيفية

مصرع طفلين وإصابة 3 أشخاص في تصادم مروع بمدخل طما بسوهاج

بالصور

لعلاج الانتفاخ والغازات .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الفحم النشط؟

حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات

أورام الدماغ.. ماذا يحدث للنساء عند تناول بعض وسائل منع الحمل الهرمونية؟

وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ

دراسة: النوم ساعة إضافية يوميًا يحمي المراهقين من أمراض مزمنة

النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ.. نتائج واعدة للقضاء على الأورام العدوانية

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ
علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ
علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ

فيديو

منتخب مصر

أصوات فلسطينية من القدس تدعم المنتخب المصري: شعب واحد وقلب واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد