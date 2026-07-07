حسن الرداد ينتقد التحكيم بعد خسارة مصر: "هو لازم تساعدوا ميسي يوصل للنهائي؟"

أعرب الفنان حسن الرداد عن استيائه من القرارات التحكيمية التي صاحبت مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأرجنتيني، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-2، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.



ووجه الرداد انتقادات حادة للتحكيم، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معتبرًا أن بعض القرارات أثرت في نتيجة المباراة، وكتب: "هو لازم يعني تساعدوا ميسي عشان يوصل للنهائي؟ إلغاء هدف لمصر واحتساب هدف للأرجنتين والاتنين نفس الحالة التحكيمية، ده غير باقي القرارات."



وأضاف: "بنلاعب الأرجنتين والحكام والفيفا والقرارات الخارجية والرعاة، وعايزنا نكسب؟ مبروك للفيفا، ومبروك للأرجنتين إنكوا عديتوا من تحت إيدينا بالتحكيم."



سيطرت مشاعر الحزن والأسى على لاعبي منتخب مصر عقب نهاية مشوارهم في بطولة كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام منتخب الأرجنتين والخروج من منافسات البطولة.



وظهر قائد الفراعنة محمد صلاح في حالة من الصدمة وعدم تصديق ما حدث، بينما غلبت الدموع عددًا من لاعبي المنتخب عقب صافرة النهاية، في مشهد عكس حجم الحسرة على ضياع حلم مواصلة المشوار في المونديال.

ورغم الإقصاء، حظي لاعبو منتخب مصر بتحية الجماهير، بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق طوال البطولة، في مشاركة تاريخية شهدت وصول الفراعنة إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ سنوات طويلة.



