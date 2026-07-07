قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«ظلم تحكيمي واضح».. النجم الفرنسي «باتريس إيفرا»: منتخب مصر تعرّض للسرقة أمام الأرجنتين
«طظ فى الشرف والأمانة».. فتحي سند يُوجّه رسالة لـ «الفيفا» بعد خروج مصر من كأس العالم
أظهرنا شخصية الأبطال.. «ميسي»: الفوز على مصر كان من أصعب مبارياتنا في كأس العالم
الحرب الاقتصادية تتجدّد .. إيران تُدين العقوبات الأمريكية على النفط وتتوعّد بالرد
اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل
جنوب إيران يشتعل.. دوي انفجارات مُتزامنة في ثلاث مدن بعد الهجوم الأمريكي
إنزو فرنانديز يدخل التاريخ بهدف مونديالي جديد.. ويسجل الهدف رقم 3000 في كأس العالم
«الفوز مش بالعافية ولا بالسرقة التحكيمية».. أحمد عبدالقادر ينتقد الحكام في بطولة كأس العالم
ضياء رشوان تعليقًا على استقالة الدكتورة جيهان زكي: قضاء شامخ وحكومة صادقة ووزيرة تحترم القانون
بطائرة خاصة .. بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة غدًا بعد انتهاء مشوار المونديال
واشنطن تُشعل المُواجهة .. ضربات أمريكية ضد إيران بعد استهداف سفن بمضيق هرمز
وزيرة التضامن الاجتماعي تدعّم منتخب مصر بعد وداع كأس العالم: «شرفتوا مصر لا تحزنوا»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رغم الإدانة والسوار الإلكتروني .. لوبان تعلن ترشحها لرئاسة فرنسا 2027

مارين لوبان
مارين لوبان
نوال السيد

أعلنت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، ترشحها رسميًا للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، مؤكدة أنها ستطعن أمام أعلى سلطة قضائية في البلاد على الحكم الصادر بحقها في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وذلك بعد ساعات من تثبيت محكمة الاستئناف إدانتها وإلزامها بقضاء عام تحت المراقبة عبر سوار إلكتروني.

وقالت لوبان، البالغة من العمر 57 عامًا، في مقابلة مع قناة تي إف وان: "أنا مرشحة للانتخابات الرئاسية"، مضيفة أنها ستلجأ إلى محكمة النقض الفرنسية للطعن على الحكم، معتبرة نفسها "بريئة من الاتهامات" الموجهة إليها. (المصدر: صحيفة الجارديان)

وجاء إعلان لوبان بعد قرار محكمة الاستئناف في باريس تأييد إدانتها بدورها المحوري في ما وصفه الادعاء بـ"نظام منظم" لاختلاس أكثر من 2.8 مليون يورو من أموال البرلمان الأوروبي، وتحويلها إلى حزبها، المعروف حاليًا باسم التجمع الوطني، خلال الفترة بين عامي 2004 و2016.

ورغم تثبيت الإدانة، خففت المحكمة العقوبة السياسية المفروضة عليها، إذ قلصت مدة حرمانها من الترشح للمناصب العامة إلى 15 شهرًا، وهي مدة سبق أن أمضتها بالفعل، بينما جرى تعليق الـ30 شهرًا المتبقية، ما يجعلها مؤهلة قانونيًا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027.

وفي المقابل، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بينها عام واحد يقضي تحت الإقامة المقيدة مع ارتداء سوار إلكتروني يحدد ساعات خروجها من المنزل، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.

الطعن يوقف تنفيذ العقوبة

وأكدت لوبان أن لجوءها إلى محكمة النقض سيؤدي إلى تعليق تنفيذ الحكم مؤقتًا، وهو ما يعني أنها لن تلزم بارتداء السوار الإلكتروني خلال فترة نظر الطعن، الأمر الذي يمنحها فرصة لإدارة حملتها الانتخابية بحرية.

وقالت: "الطعن أمام محكمة النقض يوقف آثار الحكم، وبالتالي سأتمكن من خوض حملتي الانتخابية من دون سوار إلكتروني"، معتبرة أن الناخبين هم أصحاب "الكلمة الأخيرة" في تحديد مستقبلها السياسي.

ويتوقع أن تستغرق محكمة النقض ما بين عام وعام ونصف لإصدار قرارها، ما يفتح الباب أمام احتمال استمرار لوبان في حملتها الانتخابية حتى موعد الاقتراع، ما لم يصدر حكم نهائي قبل ذلك.

وكانت لوبان قد صرحت في وقت سابق بأن ارتداء السوار الإلكتروني سيجعل من المستحيل عليها المشاركة في التجمعات الانتخابية، خاصة الفعاليات الليلية، بسبب القيود التي يفرضها نظام الإقامة الجبرية الجزئية في فرنسا، والذي يتطلب موافقة مسبقة من القاضي على أي تنقل خارج أوقات السماح.

انتقادات سياسية ومعركة انتخابية مبكرة

وأثار إعلان لوبان موجة من الانتقادات داخل الساحة السياسية الفرنسية. فقد وصفت النائبة اليسارية مانون أوبري، من حزب فرنسا الأبية، حزب التجمع الوطني بأنه "حزب اللصوص والكاذبين"، معتبرة أن استمرار لوبان في السباق الرئاسي رغم الإدانة يمثل رسالة سلبية للناخبين.

كما رأى أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي، أن أي مرشح للرئاسة يجب أن يكون "قدوة في احترام القانون"، مؤكدًا أن لوبان أصبحت "وحدها أمام ضميرها".

في المقابل، يتمسك حزب التجمع الوطني بدعم زعيمته، التي كانت تُعد حتى العام الماضي واحدة من أبرز المرشحين للفوز بالرئاسة، خاصة بعد حصولها على أكثر من 41% من الأصوات في جولة الإعادة أمام الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات 2022، وهو أفضل أداء انتخابي لها حتى الآن.

وتستند قضية الاختلاس إلى اتهامات وجهها الادعاء الفرنسي بأن حزب الجبهة الوطنية، الاسم السابق للتجمع الوطني، استخدم الأموال المخصصة من البرلمان الأوروبي لتوظيف مساعدين برلمانيين في بروكسل وستراسبورج، بينما كانوا في الواقع يعملون لصالح الحزب داخل فرنسا، في مخالفة لقواعد البرلمان الأوروبي.

وأكد الادعاء أن هذه الممارسات تمت وفق نظام "مخطط ومركزي" استمر لأكثر من عقد، وأسهم في توفير ملايين اليوروهات للحزب، مستندًا إلى مراسلات إلكترونية ووثائق داخلية اعتبرها دليلًا على تنظيم العملية.

لوبان مارين لوبان مامرون فرنسا اليمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

منتخب مصر

شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

فادية عبد الغني

الفنان مباح للجميع.. رد ناري من فادية عبد الغني بعد مشاجرتها مع مواطن.. خاص

منتخب مصر

كم سيحصل منتخب مصر إذا أطاح بالأرجنتين؟.. فيفا يحدد المكافأة

ترشيحاتنا

دعاء وأذكار النوم

دعاء وأذكار النوم من صحيح السنة.. أفضل الأدعية والأذكار لتحصين النفس حتى الصباح

حملات المتابعة الميدانية لوزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تواصل حملات المتابعة الميدانية بـ 30 إدارة فرعية

دورة المقبلين على الزواج

عضو المكتب الفني للمفتي: حسن اختيار شريك الحياة هو القرار الأخطر في بناء الأسرة

بالصور

فرح شعبان تتألق بإطلالة سوداء ساحرة.. لمسات أنثوية تخطف الأنظار عبر إنستجرام| شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

لعلاج الانتفاخ والغازات .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الفحم النشط؟

حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات

أورام الدماغ.. ماذا يحدث للنساء عند تناول بعض وسائل منع الحمل الهرمونية؟

وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ

دراسة: النوم ساعة إضافية يوميًا يحمي المراهقين من أمراض مزمنة

النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة

فيديو

منتخب مصر

أصوات فلسطينية من القدس تدعم المنتخب المصري: شعب واحد وقلب واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد