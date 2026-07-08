اختفاء طائرة شحن قبالة ميناء كراتشي الباكستاني قادمة من الإمارات

فُقدت طائرة شحن، وعلى متنها خمسة من أفراد الطاقم، قبالة ميناء كراتشي الباكستاني في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بعد هبوطها السريع وفقدان الاتصال بمراقبي الحركة الجوية أثناء رحلة قادمة من الإمارات العربية المتحدة، حسبما أفاد مسئولون.



وأعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية، في منشور على موقع X، أن عمليات البحث والإنقاذ جارية في بحر العرب ولم يُعرف سبب اختفاء الطائرة على الفور، وفقا لما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وكانت طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة K2 Airways، ومقرها كراتشي، تُشغّل رحلة شحن من الشارقة في الإمارات العربية المتحدة إلى كراتشي، عندما أبلغت عن عطل في نظام الملاحة في تمام الساعة 9:18 مساءً بالتوقيت المحلي، وفقًا لهيئة الطيران المدني.



وأظهرت بيانات الرادار أن الطائرة هبطت بسرعة وغيرت اتجاهها بشكل حاد حوالي الساعة 9:21 مساءً، قبل أن ينقطع الاتصال الراداري واللاسلكي على بعد حوالي 155 ميلًا بحريًا (287 كيلومترًا، 178 ميلًا) غرب كراتشي، بحسب الهيئة.