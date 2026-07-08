«طظ فى الشرف والأمانة».. فتحي سند يُوجّه رسالة لـ «الفيفا» بعد خروج مصر من كأس العالم

وجّه الناقد الرياضي فتحي سند، رسالة حادة بشأن حكم مباراة منتخب مصر والأرجنتين في دور 16 ببطولة كأس العالم.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: “كيف لا يقدّم اتحاد الكرة احتجاجًا ضد الحكم الفرنسى.. الفيفا يتشدّق بالشفافية وهو أبعد ما يكون عنها ويتكلم عن العدالة ويفشل فى توفيرها بين الفرق ميسى كان لابد من طرده فى مباراة الجزائر لأنه "مُدّلل" وصلاح كان يستحق "فاول" يلغى هدف الأرجنتين الثالث لأن الحكم "طنش" والفار “طرمخ” صلاح كان ولايزال “حارق دمهم” شيء مُحزن.. أن يُحسن الفيفا كلام "الأونطة" ولا يرى إلا مصلحته تحت شعار .."طظ" فى الشرف والأمانة.. الله يرحم الشيخ فهد الأحمد.. وصف الفيفا 1982 بأنه "مافيا".

وافتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من مروان عطية تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز ياسر إبراهيم علي أثرها ويُسدّد رأسية قوية فتسكن شباك الأرجنتين.

وأضاف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية رائعة من هيثم حسن داخل منطقة الجزاء ويسعدها مصطفي زيكو فتسكن شباك الأرجنتين.

وسجّل الأرجنتين هدف التقليص أمام مصر في الدقيقة 79، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي على رأس روميرو الذي سدد كرة تصدى لها شوبير لكنها سكنت الشباك.

وأدرك الأرجنتين هدف التعادل في الدقيقة 84، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي لتصل الكرة إلى مونتيل بعد ارتباك دفاعي ليمررها إلى ميسي الذي سدّد كرة من لمسة واحدة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 92، بعد عرضية من ميسي من الناحية اليمني لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز إنزو فيرنانديز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن شباك مصطفي شوبير.