مُطالبات باستقالة «إنفانتينو» من رئاسة فيفا بعد فضيحة مباراة مصر والأرجنتين

تصاعدت حالة الجدل في أوساط جماهير كرة القدم خلال الساعات الماضية، بعد انتشار عريضة إلكترونية تدعو إلى إقالة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، على خلفية اتهامات تتعلق بطريقة إدارة بعض الملفات التحكيمية في بطولة كأس العالم 2026.

وجاءت العريضة عقب عدد من المباريات التي أثارت نقاشًا واسعًا، أبرزها مواجهتا الأرجنتين أمام الرأس الأخضر ومصر، إذ رأى عدد من المشجعين أن بعض القرارات التحكيمية كانت محل جدل، مطالبين بمراجعتها وفتح تحقيق بشأنها.

ويرى القائمون على العريضة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم مطالب بتوفير قدر أكبر من الشفافية في إدارة منظومة التحكيم، مع ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات المشاركة، مؤكدين أن الثقة في العدالة التحكيمية تمثل أحد أهم عناصر نجاح البطولة.

وفي المقابل، لم يصدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أي تعليق رسمي بشأن هذه المطالب، كما لم يعلن عن فتح أي تحقيقات أو اتخاذ إجراءات بحق الحكام الذين أداروا المباريات محل الجدل.

وتواصلت حالة الانقسام عبر منصات التواصل الاجتماعي، بين جماهير تطالب بإصلاحات أوسع في منظومة التحكيم، وأخرى تؤكد أن القرارات التحكيمية تخضع بالفعل لرقابة وتقييم وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها داخل الاتحاد الدولي.