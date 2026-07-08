سويسرا تعبر كولومبيا بركلات الترجيح وتحجز مقعدها في ربع نهائي كأس العالم 2026

واصل منتخب سويسرا مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بعد ما انتزع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي عقب فوزه على منتخب كولومبيا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات دور الـ16.

وشهدت المباراة صراعًا تكتيكيًا كبيرًا بين المنتخبين، مع ندرة في الفرص الحقيقية على مدار 120 دقيقة، حيث فشل كلا الطرفين في هز الشباك رغم المحاولات المتكررة.

ورغم أن المنتخب الكولومبي بدا الأكثر خطورة في بعض فترات اللقاء، إلا أنه لم ينجح في ترجمة أفضلية الاستحواذ والهجمات إلى أهداف، في ظل التنظيم الدفاعي الجيد الذي ظهر به المنتخب السويسري.

واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل، حيث ابتسمت الركلات لمنتخب سويسرا بعدما سجل لاعبوه أربع ركلات، مقابل ثلاث فقط لكولومبيا، التي أهدرت ركلتين، بينما اكتفى المنتخب السويسري بإهدار ركلة واحدة.

وبهذا الفوز، ضرب المنتخب السويسري موعدًا مع منتخب الأرجنتين في الدور ربع النهائي، ضمن مسار البطولة الذي يضم أيضًا منتخبي إنجلترا والنرويج، في واحدة من أقوى مواجهات الأدوار الإقصائية.

وكان المنتخب السويسري قد بلغ دور الـ16 بعد إقصاء منتخب الجزائر، فيما تأهل منتخب كولومبيا إلى هذا الدور عقب الفوز على غانا.

وعلى مستوى المواجهات المباشرة، رفع المنتخب السويسري رصيده إلى انتصارين أمام كولومبيا في خمس مباريات جمعت بينهما، مقابل فوزين للمنتخب الكولومبي وتعادل وحيد.