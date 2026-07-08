قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سويسرا تعبر كولومبيا بركلات الترجيح وتحجز مقعدها في ربع نهائي كأس العالم 2026
وصمة عار .. فتحي سند: لو كان التحكيم عادلًا لودّع ميسي كأس العالم أمام مصر
قبل أن يصل للمنازل المجاورة.. الحماية المدنية تُحاصر حريقًا أعلى منزل بالمراغة في دقائق
النهاية حُسمت مُسبقًا.. تصريحات نارية من مدرب ريال مدريد حول مباراة مصر والأرجنتين
إبراهيموفيتش ينتقد «فيفا» بعد مباراة مصر والأرجنتين: لا أفهم سبب الأفضلية الدائمة للتانجو
انقطاع الكهرباء عن مناطق متفرقة في الكويت بعد خروج خطوط عن الخدمة
هل يجوز رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة؟.. الإفتاء توضح التصرف الصحيح
بأسعار أقل من الأسواق.. معرض الزهور الدائم بالدقي يستقبل الجمهور يوميًا
هاشتاج «مهزلة حكم مصر والأرجنتين» يتصدّر «إكس» بعد خروج الفراعنة من كأس العالم
جدل تحكيمي يتصدّر عناوين الصحف العالمية.. و«كاسباروف» يُهاجم الفيفا بعد مباراة مصر والأرجنتين|صور
أحمد حلمي: مبروك لمصر .. بالنسبالي احنا أخدنا كأس العالم
ضربات أمريكية تشل الدفاعات الإيرانية .. استهداف الصواريخ والمُسيرات والموانئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سويسرا تعبر كولومبيا بركلات الترجيح وتحجز مقعدها في ربع نهائي كأس العالم 2026

منتخب سويسرا
منتخب سويسرا
إسراء أشرف

واصل منتخب سويسرا مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بعد ما انتزع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي عقب فوزه على منتخب كولومبيا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات دور الـ16.

وشهدت المباراة صراعًا تكتيكيًا كبيرًا بين المنتخبين، مع ندرة في الفرص الحقيقية على مدار 120 دقيقة، حيث فشل كلا الطرفين في هز الشباك رغم المحاولات المتكررة.

ورغم أن المنتخب الكولومبي بدا الأكثر خطورة في بعض فترات اللقاء، إلا أنه لم ينجح في ترجمة أفضلية الاستحواذ والهجمات إلى أهداف، في ظل التنظيم الدفاعي الجيد الذي ظهر به المنتخب السويسري.

واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل، حيث ابتسمت الركلات لمنتخب سويسرا بعدما سجل لاعبوه أربع ركلات، مقابل ثلاث فقط لكولومبيا، التي أهدرت ركلتين، بينما اكتفى المنتخب السويسري بإهدار ركلة واحدة.

وبهذا الفوز، ضرب المنتخب السويسري موعدًا مع منتخب الأرجنتين في الدور ربع النهائي، ضمن مسار البطولة الذي يضم أيضًا منتخبي إنجلترا والنرويج، في واحدة من أقوى مواجهات الأدوار الإقصائية.

وكان المنتخب السويسري قد بلغ دور الـ16 بعد إقصاء منتخب الجزائر، فيما تأهل منتخب كولومبيا إلى هذا الدور عقب الفوز على غانا.

وعلى مستوى المواجهات المباشرة، رفع المنتخب السويسري رصيده إلى انتصارين أمام كولومبيا في خمس مباريات جمعت بينهما، مقابل فوزين للمنتخب الكولومبي وتعادل وحيد.

منتخب سويسرا كولومبيا سويسرا ضد كولومبيا الأرجنتين كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

منتخب مصر

شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

وزيرة الثقافة

رئيس الوزراء يقبل استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي

الضحية ووالدتها

مأساة تهز القلوب.. وفاة والدة فتاة الشروق بعد يوم من مصرع ابنتها في حادث مروع

ارشيفية

بعد تكرار ظهور الثعابين في المحافظات.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين| تفاصيل

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

سويسرا

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين سويسرا وكولومبيا في كأس العالم

محمد مزيكا

بعد تألقه مع الفريق.. زد يجدد تعاقده مع محمد مزيكا

مصطفي شوبير

مهيب عبد الهادي يدعم مصطفى شوبير: نجم كبير ومن أفضل حراس البطولة

بالصور

الحمل والرضاعة .. لماذا ترتفع إصابات سرطان الثدي بين النساء الأصغر سنًا؟

الحمل يحفز إنتاج خلايا مناعية مقاومة للسرطان
الحمل يحفز إنتاج خلايا مناعية مقاومة للسرطان
الحمل يحفز إنتاج خلايا مناعية مقاومة للسرطان

نزيف اللثة إنذار مُبكر لمشكلة في الكلى .. دراسة تكشف علاقة مُقلقة

نزيف اللثة قد يكشف تراجع وظائف الكلى
نزيف اللثة قد يكشف تراجع وظائف الكلى
نزيف اللثة قد يكشف تراجع وظائف الكلى

فرح شعبان تتألق بإطلالة سوداء ساحرة.. لمسات أنثوية تخطف الأنظار عبر إنستجرام| شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

لعلاج الانتفاخ والغازات .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الفحم النشط؟

حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات

فيديو

منتخب مصر

أصوات فلسطينية من القدس تدعم المنتخب المصري: شعب واحد وقلب واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد