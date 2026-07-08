الكويت تدين الهجوم الإيراني على ناقلة نفط سعودية خلال عبورها مضيق هرمز

أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بياناً أدانت فيه الهجوم الإيراني على ناقلة نفط سعودية خلال عبورها مضيق هرمز، معتبرة أن هذا يمثل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.



وأكدت الخارجية الكويتية، على موقف الكويت الثابت والداعم لأمن المملكة العربية السعودية واستقرارها ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها أو يعرض مصالحها ومقدراتها للخطر.



وطالبت بضرورة وقف هذه الاعتداءات الإيرانية وبشكل فوري وتغليب مسار التهدئة واحترام قواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرار ممراتها الحيوية.