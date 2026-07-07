الإمارات تدين بشدة الهجوم على ناقلة قطرية قرب مضيق هرمز

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف ناقلة قطرية أثناء عبورها بالقرب من مضيق هرمز، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن الملاحة الدولية وسلامة حركة التجارة العالمية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، مشددة على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية الاستراتيجية والحفاظ على حرية الملاحة وفقًا لأحكام القانون الدولي.

وجددت الوزارة رفضها لجميع أشكال العنف والأعمال التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية لتجنب المزيد من التصعيد.

كما شددت الإمارات على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لحماية الممرات البحرية الحيوية، مؤكدة أن استهداف السفن التجارية يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.

