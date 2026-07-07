نتنياهو: حصول تركيا على مقاتلات “إف-35” ينسف توازن القوى بالشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إقدام الولايات المتحدة على بيع مقاتلات “إف-35” إلى تركيا من شأنه أن "ينسف توازن القوى" في الشرق الأوسط، معربًا عن معارضة إسرائيل لهذه الخطوة لما قد تحمله من تداعيات على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة.

وأضاف نتنياهو أن الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي يمثل ركيزة أساسية في السياسة الأمنية للدولة، مشددًا على أن تزويد دول المنطقة بمنظومات قتالية متطورة يجب أن يأخذ في الاعتبار التوازنات الأمنية والاستراتيجية.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في ظل تقارير متزايدة بشأن احتمال استئناف المباحثات بين واشنطن وأنقرة حول حصول تركيا على مقاتلات "إف-35"، بعد سنوات من تعليق مشاركة أنقرة في البرنامج إثر شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

ولم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة أو تركيا على تصريحات نتنياهو، فيما يُتوقع أن تثير القضية نقاشًا جديدًا بشأن مستقبل التعاون الدفاعي بين واشنطن وأنقرة وانعكاساته على موازين القوى في الشرق الأوسط.

