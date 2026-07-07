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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يدين استهداف ناقلة قطرية في مضيق هرمز ويؤكد رفضه تهديد أمن الملاحة

الاردن
الاردن
القسم الخارجي

أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداء الذي استهدف إحدى الناقلات القطرية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة رفضها الكامل لأي أعمال تهدد أمن الملاحة الدولية أو تعرض حركة التجارة العالمية للخطر.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، تضامن المملكة مع دولة قطر، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الممرات البحرية الحيوية، لما لها من أهمية بالغة في استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

وجددت الوزارة دعوتها إلى خفض التصعيد في المنطقة، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، محذرة من أن استمرار الاعتداءات على السفن التجارية من شأنه أن يزيد من حدة التوتر ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

ويأتي الموقف الأردني عقب الهجوم الذي استهدف ناقلة قطرية أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، في ظل اتهامات متزايدة لإيران بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة التي طالت عددًا من السفن التجارية في الممر البحري الاستراتيجي، بينما تتواصل التحقيقات والمتابعة من قبل الجهات المختصة.

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