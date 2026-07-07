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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأييد حبس المتهمين 3 سنوات في قضية وفاة السباح يوسف

السباح يوسف
السباح يوسف
رامي المهدي

قررت محكمة مستانف مدينة نصر، تأييد حبس المتهمين المتسببين في وفاة السلاح يوسف على حكم حبسهم 3 سنوات 



 

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت بمعاقبة 4 متهمين بالحبس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لحين الاستئناف من بينهم الحكم العام و3 منقذين فى قضية غرق السباح يوسف.


 

وغرمت المحكمة رئيس اتحاد السباحة و14 آخرين مبلغ 5 آلاف جنيه وبراءة من تهمة القتل والإصابة والخطأ.


 

تفاصيل القضية


 

وأمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.


 

ووقفت النيابة العامة، من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، على عدم تمتع الأغلب الأعم منهم –حال كونهم القائمين على إدارة رياضة السباحة– بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارتها، وعدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، والقائمين على إدارة المسابح المخصصة لمنافسات البطولة، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين بالبطولة مع مدتها والمسابح المخصصة لها، سواء في إحماء اللاعبين أو إجراء منافساتها.

يوسف السباح يوسف اخبار الحوادث

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