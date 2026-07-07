محافظ الغربية يشارك في المحاكاة الوطنية لإدارة الأزمة الافتراضية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية

شارك اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة،في فعاليات المحاكاة الوطنية لإدارة أزمة افتراضية، والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس ما وصلت إليه الدولة المصرية من تطور غير مسبوق في بناء منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث، تعتمد على أحدث النظم والتقنيات العالمية، بما يعزز قدرتها على حماية مقدرات الوطن والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

مشاركة محافظ الغربية

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة إدارة الأزمات على مستوى الجمهورية، ويجسد رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء دولة حديثة تمتلك مؤسسات قادرة على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واحترافية، مشيرًا إلى أن ما شهدته المحاكاة يعكس حجم التطور الذي حققته الدولة في مجال إدارة الأزمات، من خلال التكامل بين مؤسساتها والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في سرعة تداول المعلومات ودعم متخذ القرار.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف محافظ الغربية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع جاهزية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، باعتباره أحد أهم ركائز منظومة إدارة الأزمات، مؤكدًا استمرار التدريب المستمر ورفع كفاءة العناصر البشرية، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي مستجدات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحافظ على أمن المواطنين وسلامتهم ويعزز قدرة أجهزة الدولة على مواجهة مختلف التحديات بكفاءة واقتدار.