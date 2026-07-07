إبراهيم فايق يثير الجدل بشأن حكم مباراة مصر و الأرجنتين: ضلالي

أثار الإعلامي إبراهيم فايق الجدل بشأن حكم مباراه منتخب مصر و الأرجنتين وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب إبراهيم فايق:‏هو الحكم الضلالي ده مش هيحمي لعيبتنا من الضرب والعنف ده؟!

وتفوق منتخب مصر علي الأرجنتين بهدف في الشوط الأول ، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا علي ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم في دور السادس عشر ضمن منافسات كأس العالم 2026

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من مروان عطية تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز ياسر إبراهيم علي أثرها ويسدد رأسية قوية فتسكن شباك الأرجنتين.

وأهدر ليونيل ميسي ركلة الجزاء بعد تصويبة قوية من علامة الجزاء تصدى لها مصطفى شوبير في الدقيقة 20.

ونفذت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من ركلة حرة عن طريق محمد صلاح شتتها دفاع الأرجنتين بصعوبة في الدقيقة 8.

وأرسلت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين على رأس ماك أليستر الذي سدد رأسية تصدى لها حارس مصر الأول ببراعة في الدقيقة 28.

وجاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين من ركلة حرة لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن في الدقيقة 32.

إنقاذ رائع من مصطفى شوبير بعد تصويبة من ألفاريز من داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين تصدى لها حارس مرمى مصر الأول ببراعة في الدقيقة 38.