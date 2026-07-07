ميسي يحصد جائزة رجل مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة رجل المباراة، عقب تألقه في مواجهة منتخب مصر ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، بعدما تقدم منتخب مصر بهدفين دون رد، كما تألق الحارس مصطفى شوبير بالتصدي لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي، ليحافظ على تقدم الفراعنة في بداية اللقاء.

ورغم البداية القوية للمنتخب المصري، نجح منتخب الأرجنتين في العودة إلى المباراة، وقلب تأخره إلى فوز بنتيجة 3-2، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

ولعب ميسي دورًا بارزًا في عودة منتخب بلاده، بعدما سجل هدف التعادل، ليقود الأرجنتين إلى ريمونتادا مثيرة، وهو ما منحه جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وبتأهله إلى الدور ربع النهائي، ينتظر منتخب الأرجنتين الفائز من مواجهة كولومبيا وسويسرا، لمواصلة مشواره في كأس العالم 2026.