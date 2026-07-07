المهندس تامر المهدي: فخورون بمنتخبنا الوطني.. شكرًا لكم ألهمتم أمة بأكملها

أعرب المهندس تامر المهدي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات وي، عن فخره بالأداء الذي قدمه المنتخب المصري، مؤكدًا أن ما حققه اللاعبون على الساحة العالمية منح المصريين مشاعر الفخر والأمل والسعادة.

وقال المهندس تامر المهدي في منشور له عبر لينكد إن: "نحن جميعًا فخورون جدًا بمنتخبنا الوطني. ما حققتموه على الساحة العالمية جلب فخرًا وأملًا وسعادة عظيمة لكل مصري".

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات وي: "شكرًا لكم على اللحظات التي لا تُنسى، وروح القتال، والإيمان بأن كل شيء ممكن. لقد ألهمتم أمة بأكملها، ولا يسعنا إلا ان نفخر بكم ".