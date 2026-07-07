الدرندلي: منتخب مصر اكتسب احترام العالم رغم الخروج من كأس العالم

أكد خالد الدرندلي، رئيس بعثة المنتخب المصري في كأس العالم، أن مشاركة الفراعنة في البطولة كانت استثنائية، بعدما قدم الفريق مستويات قوية ونجح في الظهور بصورة مشرفة أمام كبار المنتخبات، وعلى رأسها منتخب الأرجنتين بطل العالم.

وقال الدرندلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، أن المنتخب الأرجنتيني لم يكن يتوقع الصعوبة التي واجهها أمام مصر، مشيرًا إلى أن لاعبي التانجو احتفلوا بالتعادل وكأنه انتصار، في ظل الأداء القوي والندية التي أظهرها المنتخب المصري طوال المباراة.

وتابع رئيس البعثة المصرية أن الفراعنة كانوا الأقرب لتحقيق الفوز، بعدما فرضوا سيطرتهم على اللقاء لفترات طويلة، لافتًا إلى أن الجهاز الفني بدأ بالفعل الاستعداد لخوض الأشواط الإضافية بسبب الثقة في قدرة اللاعبين على مواصلة القتال حتى النهاية.

اللاعبين والجهازين الفني والإداري

وأشار الدرندلي إلى أن أجواء الحزن سيطرت على معسكر المنتخب عقب انتهاء المشوار وضياع فرصة الوصول إلى دور الثمانية، مؤكدًا أن اللاعبين والجهازين الفني والإداري كانوا يشعرون بأن الفريق كان يستحق نتيجة أفضل بالنظر إلى المستوى الذي ظهر به.