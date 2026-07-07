مصر تدين استهداف ناقلة سعودية في مضيق هرمز

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف إيران لناقلة سعودية أثناء عبورها ضيق هرمز بما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لأمن وسلامة الملاحة الدولية.



وتؤكد مصر رفضها الكامل لكافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن واستقرار المنطقة و تعريض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية للخطر، معربة عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومشددة على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوترات في المنطقة، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ويصون أمن وسلامة الملاحة الدولية.