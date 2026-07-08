وزيرة التضامن الاجتماعي تدعّم منتخب مصر بعد وداع كأس العالم: «شرفتوا مصر لا تحزنوا»

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رسالة دعم إلى المنتخب المصري بعد وداع بطولة كأس العالم 2026.

وكتبت مايا مرسي عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "شرفتوا مصر .. لا تحزنوا".

وقلب منتخب الأرجنتين الطاولة على منتخب مصر، بعدما حوّل تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 3-2، ليتأهل إلى دور الثمانية، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وافتتح منتخب مصر التسجيل في الدقيقة 15، بعدما أرسل مروان عطية عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها ياسر إبراهيم وسددها برأسية قوية سكنت شباك الأرجنتين.

وأضاف منتخب مصر الهدف الثاني في الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية رائعة من هيثم حسن داخل منطقة الجزاء، استقبلها مصطفى زيكو وسددها في شباك الأرجنتين.

وسجل منتخب الأرجنتين هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79، بعدما أرسل ليونيل ميسي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها روميرو برأسية تصدى لها مصطفى شوبير قبل أن ترتد وتسكن الشباك.

وأحرز منتخب الأرجنتين هدف التعادل في الدقيقة 84، بعد عرضية أخرى من ميسي استغلها مونتيل، الذي مرر الكرة إلى ميسي ليسددها مباشرة داخل الشباك.

وجاء هدف الفوز للأرجنتين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما أرسل ميسي عرضية من الجهة اليمنى، ارتقى لها إنزو فيرنانديز وسددها برأسية قوية داخل شباك مصطفى شوبير، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.