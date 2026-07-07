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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شرفتونا.. منتخب مصر يودع كأس العالم أمام الأرجنتين في الوقت القاتل

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

قلب الأرجنتين الطاولة علي منتخب مصر ويحول تأخره بهدفين إلي الفوز الي ثلاثة أهداف مقابل هدفين ويتأهل لدور الـ 8 ، في المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم في دور السادس عشر ضمن منافسات كأس العالم 2026 .

وافتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من مروان عطية تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز ياسر إبراهيم علي أثرها ويسدد رأسية قوية فتسكن شباك الأرجنتين.  

وأضاف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية رائعة من هيثم حسن داخل منطقة الجزاء ويسعدها مصطفي زيكو فتسكن شباك الأرجنتين. 

وسجل الارجنتين هدف التقليص أمام مصر في الدقيقة 79، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي على رأس روميرو الذي سدد كرة تصدى لها شوبير لكنها سكنت الشباك.

وأدرك الأرجنتين هدف التعادل في الدقيقة 84، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي لتصل الكرة إلى مونتيل بعد ارتباك دفاعي ليمررها إلى ميسي الذي سدد كرة من لمسة واحدة داخل الشباك.

وجاء هدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 92، بعد عرضية من ميسي من الناحية اليمني لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز إنزو فيرنانديز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن شباك مصطفي شوبير. 

وأهدر ليونيل ميسي ركلة الجزاء بعد تصويبة قوية من علامة الجزاء تصدى لها مصطفى شوبير في الدقيقة 20.

ونفذت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من ركلة حرة عن طريق محمد صلاح شتتها دفاع الأرجنتين بصعوبة في الدقيقة 8.

وأرسلت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين على رأس ماك أليستر الذي سدد رأسية تصدى لها حارس مصر الأول ببراعة في الدقيقة 28.

وجاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين من ركلة حرة لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن في الدقيقة 32.

إنقاذ رائع من مصطفى شوبير بعد تصويبة من ألفاريز من داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين تصدى لها حارس مرمى مصر الأول ببراعة في الدقيقة 38.

ودفع حسام حسن بـ حمدي فتحي بدلا من إمام عاشور في الدقيقة 48.

وتدخل الفار والغي هدف مصطفي زيكو لوجود خطأ علي مروان عطية في الدقيقة 58.

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