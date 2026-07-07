البرلمان العربي يدين استهداف الناقلة السعودية وديان وتهديد أمن الملاحة الدولية

أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات استهداف الناقلة السعودية "وديان" أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

وأشار "اليماحي" إلى أن استمرار الاعتداءات التي تستهدف السفن التجارية في مضيق هرمز يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تقويض أمن الممرات المائية الدولية، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حرية الملاحة وحماية السفن التجارية من أي تهديدات.

وأكد "اليماحي" مجددًا موقف البرلمان العربي الداعي إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تهديد أمن الملاحة أو زعزعة استقرار المنطقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

https://youtu.be/Hm8hkq7-ZOI