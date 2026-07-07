البرلمان العربي يطالب بوقف الممارسات الإيرانية المهددة لأمن المنطقة

أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات حادثة استهداف الناقلة القطرية "الركيات" أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذا الحادث يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

واستنكر "اليماحي" الممارسات الإيرانية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتهدد أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز الذي يعد شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، مطالبًا بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات التي تهدد أمن الممرات الدولية.

تهديد أمن الملاحة الدولية

وشدد "اليماحي" على رفض البرلمان العربي القاطع لأي اعتداءات تستهدف الدول العربية أو ممتلكاتها بأي شكل من الأشكال.

وجدد "اليماحي" دعوة البرلمان العربي إلى ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار والمواثيق الدولية، بما يضمن حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز والممرات الاستراتيجية، ويجنب المنطقة أي تصعيد من شأنه الإضرار بالاستقرار الإقليمي والدولي وتهديد أمن الطاقة العالمي.

https://youtu.be/o13Ci2U3BHM