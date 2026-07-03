البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على مقهى في دمشق

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف مقهى بالقرب من القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته للجمهورية العربية السورية ولأسر الضحايا، وكذلك تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

الهجوم على مقهى في دمشق

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع الجمهورية العربية السورية في هذا المصاب الأليم، مجددًا رفضه القاطع لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين الأبرياء.

وشدد البرلمان العربي على أن الإرهاب آفة تتطلب تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية وتجفيف منابع تمويله وداعميه بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على كافة المستويات.