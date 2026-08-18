شرف لأي شخص.. أدهم جاسر يكشف تفاصيل ترشيحه مديرا للتعاقدات بالزمالك

كشف أدهم جاسر، المتخصص في الاستثمار وإدارة الأعمال الرياضية، عن ترشيحه من قبل مسؤولين بنادي الزمالك لتولي منصب مدير التعاقدات بالنادي.

وقال أدهم خاسر، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «حصل تواصل من بعض الوسطاء لمجلس إدارة الزمالك ثم تواصل معي أشخاص من مجلس إدارة الزمالك لتولي منصب في إدارة الكرة بالنادي».

وأردف قائلًا: «أبلغت الوسيط بأن لدي رغبة بالفعل في التواجد في منصب متعلق بالمدير الرياضي لنادي الزمالك، حيث بالنسبة لي الزمالك كيان كبير والعمل بداخله شرف لأي شخص».

وأشار أدهم جاسر إلى أنه حدثت مقابلة بينه وبين شخصين من مجلس إدارة نادي الزمالك.

وحول المنصب المرشح له في الزمالك، قال جاسر: «مجلس إدارة الزمالك استفسر مني عن إمكانية التواجد في منصب نائب المشرف العام على الكرة ثم طلبوا مني التواجد في منصب مدير التعاقدات بالنادي».

ولفت أدهم جاسر إلى أن مدير التعاقدات مهمته معرفة متطلبات جميع الفرق السنية في النادي وصولًا إلى الفريق الأول.