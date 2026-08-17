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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحرك جديد من شباب أهلي دبي لضم بيزيرا من الزمالك

بيزيرا
بيزيرا
عمرو مصطفى

كشف الإعلامي خالد الغندور أن نادي شباب أهلي دبي الإماراتي ما زال مهتمًا بالتعاقد مع البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور إن مدرب شباب أهلي دبي يحمل الجنسية البرازيلية، وهو مقتنع بإمكانيات خوان بيزيرا، الأمر الذي يعزز رغبة النادي الإماراتي في ضم اللاعب.

وأشار إلى أنه من الوارد أن يحضر خوان بيزيرا إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، لبدء التفاوض مع مسؤولي الزمالك بشأن إمكانية الرحيل عن الفريق.

4 ملايين جنيه تنهي أزمة الزمالك مع ستاد القاهرة .. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك مديون لاستاد القاهرة، بـ13 مليون جنيه، تكلفة استضافة الملعب للمباريات في المواسم الماضية، ولكن من خلال الشركة الراعية تم سداد 4 ملايين جنيه، لاستاد القاهرة مع الاتفاق على جدولة المستحقات المتأخرة.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، الأهلي سدد نسبة كبيرة من المستحقات وجار الاتفاق على موعد لباقي المبالغ المالية.

وتابع، مودرن سبورت سدد مديونياته البالغة 6 ملايين جنيه، وكذلك زد والبنك الأهلي.

واختتم، ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك وزد والبنك الأهلي ومودرن سبورت في الموسم الجديد.

خلال أيام | صرف دفعة كبيرة من مستحقات لاعبي الزمالك


يستعد نادي الزمالك لانطلاق منافسات الدوري الممتاز، بعد التعادل مع مودرن سبورت، حيث استقر المدير الفني معتمد جمال على نحو 95% من التشكيل الأساسي لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الجمعة المقبلة. 

ويغيب محمد إبراهيم وحسام أشرف عن المباراة بسبب تراكم الإنذارات، بينما أصبح بن تايج جاهزًا للمشاركة.

وعلى المستوى الإداري، أكد أمين صندوق الزمالك أن النادي يستعد لصرف دفعة كبيرة من مستحقات اللاعبين خلال الأيام المقبلة، قبل انطلاق بطولة الدوري. كما يعقد مسؤولو النادي اجتماعًا مع أحمد فتوح لبحث تجديد تعاقده لمدة ثلاثة مواسم، رغم تلقي اللاعب عروضًا عربية خلال الفترة الماضية.

وفي ملف القيد، خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» نادي الزمالك لتحديد موعد جلسة الاستماع الخاصة بالاستئناف على قرار إيقاف القيد التأديبي، وسط مطالبات من خبراء اللوائح بسداد المستحقات والقضايا القائمة قبل موعد الجلسة. كما يواصل الزمالك مفاوضاته مع صلاح مصدق لمنع تصعيد أزمته المالية، مع وعد اللاعب بصرف باقي مستحقاته خلال الشهر الجاري وحل الأزمة.

خالد الغندور أهلي دبي الإماراتي الزمالك

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