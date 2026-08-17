موقف الزمالك القانوني من غياب خوان بيزيرا

يواصل البرازيلي خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك الغياب عن التدريب مع الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد 2026-2027

وحاول نادي الزمالك التواصل مع اللاعب لإبلاغه بضرورة الحضور للقاهرة والانضمام للفريق الأول لكن اللاعب تمسك بعرض شباب أهلي دبي وطلب الرحيل عن الأبيض في الميركاتو الصيفي.

موقف الزمالك القانوني

وقام نادي الزمالك بتسديد مستحقات خوان بيزيرا المالية المتأخرة خلال الموسم الماضي ليغلق الزمالك الباب أمام رحيل اللاعب بأي شكل حيث كان يحق له فسخ التعاقد والرحيل مجانا حال لم يحصل على مستحقاته المالية

وبعد سداد الزمالك كافة المستحقات المالية للاعب فإن الزمالك يحق له إنذار اللاعب بالحضور للتدريبات خلال 14 يوما من إرسال الإنذار وبعدها سيتم فسخ التعاقد من جانب الزمالك

وفي تلك الحالة يحق للزمالك اللجوء للفيفا والمطالبة بقيمة عقد اللاعب بالكامل مع غرامة مالية بسبب الإضرار التي لاحقت النادي بسبب تغيب اللاعب