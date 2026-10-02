لمساندة مرضى الأورام وأسرهم .. معهد ناصر ينظم فعاليات توعوية

خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر، نظّم معهد ناصر للبحوث والعلاج مجموعة من الفعاليات التوعوية والمحاضرات الطبية المتخصصة؛ لمساندة مرضى الأورام وأسرهم، وتقديم معلومات صحية موثوقة تساعدهم على فهم مراحل رحلة العلاج والتعامل معها.



أُقيمت الفعاليات برعاية الأستاذة الدكتورة مها إبراهيم، رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمود سعيد، مدير عام معهد ناصر، وتحت إشراف الدكتورة مي عبدالباسط، مدير مركز الأورام بالمعهد.

وتناولت المحاضرات عددًا من الموضوعات المهمة، منها:



الموضوعات التي تم تناولها

التهاب الغشاء المخاطي وطرق التعامل معه وفق الإرشادات الطبية.

الاستخدام الصحيح لمضخات العلاج الكيماوي لمرضى أورام الجهاز الهضمي.

أهمية كارت المتابعة في تنظيم رحلة علاج مريض الأورام.

الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي وكيفية التعامل معها بتوجيه من الفريق الطبي.

الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي وكيفية التعامل معها بتوجيه من الفريق الطبي. الأرق لدى مريض الأورام ونصائح نفسية لتحسين جودة النوم.



وأكد معهد ناصر ، أن الإدارة تؤمن أن رعاية مرضى الأورام تشمل العلاج والتوعية والدعم؛ فالمعلومة الموثوقة تساعد المريض وأسرته على اتخاذ خطوات أكثر وعيًا خلال رحلة العلاج.

للحصول على إرشادات تناسب الحالة، يُرجى الرجوع إلى الفريق الطبي المعالج.