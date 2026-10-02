قلب الدفاع.. حسام حسن يستقر على عبد المجيد وربيعة أمام جنوب أفريقيا

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على استمرار الثنائي حسام عبد المجيد ورامي ربيعة في قيادة خط دفاع الفراعنة خلال مواجهة جنوب أفريقيا الودية، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وبحسب ما أوردته تقارير، يفضل الجهاز الفني الحفاظ على الثنائي في قلب الدفاع، مع منح عمر فايد فرصة للمشاركة خلال الشوط الثاني وفقًا لسير المباراة.

غياب عبد المنعم وفتوح وصلاح

وتأتي خيارات حسام حسن في ظل غياب عدد من العناصر الأساسية عن المباراة، أبرزهم محمد صلاح ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح.

وكان عبد المنعم قد غادر معسكر المنتخب، بينما رحل محمد صلاح وفق ترتيبات مسبقة، في حين يغيب فتوح بسبب الإصابة.

مصر تستعد لودية جنوب أفريقيا

ويخوض منتخب مصر مواجهة جنوب أفريقيا بعد أيام قليلة من تحقيقه فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بنتيجة 5-0، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

ويتصدر الفراعنة مجموعتهم في التصفيات برصيد 4 نقاط، بعدما تعادلوا مع أنجولا 1-1 في الجولة الأولى، ثم حققوا الفوز على جنوب السودان.

ومن المنتظر أن يستغل حسام حسن المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين، إلى جانب تجهيز العناصر الأساسية للاستحقاقات المقبلة.