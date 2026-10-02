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بعد أزمة الشهادات الخليجية المزورة.. بلاغات ضد جامعة مصر الجديدة لرفض رد المصروفات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد أزمة الشهادات الخليجية المزورة.. بلاغات ضد جامعة مصر الجديدة لرفض رد المصروفات

جامعة مصر الجديدة
جامعة مصر الجديدة
ندى سويفى

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغات جماعية حررها 17 ولي أمر ضد إدارة جامعة مصر الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، على خلفية اتهامها برفض رد المبالغ المالية والمصروفات التي سبق سدادها مقابل إلحاق أبنائهم بالجامعة، وذلك عقب إلغاء قبول عدد من الطلاب واستبعادهم من إجراءات القيد على خلفية أزمة الشهادات الثانوية الخليجية المزورة.

وبحسب ما ورد في المحضر، فإن أولياء الأمور تقدموا بأوراق أبنائهم إلى الجامعة لاستكمال إجراءات الالتحاق بالعام الدراسي، وسددوا المصروفات والمبالغ المالية المطلوبة، قبل أن يتم لاحقًا إلغاء قبول عدد من الطلاب وعدم استكمال إجراءات قيدهم، عقب ظهور أزمة تتعلق بصحة بعض الشهادات الثانوية المنسوبة إلى دول خليجية.

وأوضح مقدمو البلاغ أنهم توجهوا إلى إدارة الجامعة للمطالبة باسترداد الأموال التي سبق سدادها، إلا أنهم فوجئوا، بحسب أقوالهم، برفض رد المبالغ المالية، ما دفعهم إلى تحرير محضر جماعي لإثبات الواقعة والمطالبة بحقوقهم المالية.

وأشار أولياء الأمور في بلاغهم إلى أنهم سددوا الأموال بناءً على استكمال إجراءات قبول أبنائهم بالجامعة، وأن استبعاد الطلاب من القيد عقب أزمة الشهادات حال دون التحاقهم بالدراسة، مؤكدين تمسكهم باسترداد المبالغ التي قاموا بسدادها.

تحريات حول واقعة رفض رد المصروفات

وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها بشأن البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة، وفحص المستندات والإيصالات المقدمة من أولياء الأمور، وبيان قيمة المبالغ المالية محل النزاع، فضلًا عن الاستماع إلى أقوال أطراف الواقعة.

كما يتم فحص ما ورد في البلاغ من اتهامات ومدى صحتها، وتحديد المسؤوليات القانونية بشأن المبالغ المسددة وإجراءات القبول والقيد.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات البلاغ وما إذا كانت هناك مخالفات قانونية من عدمه.

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