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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: إصدار 4.11 مليون قرار علاج على نفقة الدولة سنويا

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن محافظة المنيا تمثل امتدادا لما تحقق في محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا أن المرحلة الأولى تغطي نحو 6.4 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تبلغ 51.2 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الصحة والسكان في جلسة حوارية حول ملف الصحة والسكان، بعنوان «الصحة في مصر.. إنجازات وتحديات ورؤية للمستقبل»، بحضور الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.

زيادة موازنة القطاع الصحي 30%

وأضاف عبدالغفار أن وزارة الصحة حصلت على زيادة بنسبة 30% في موازنة القطاع الصحي، بهدف تنفيذ عدد من المشروعات والتوسع في الخدمات الصحية، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو ضمان حصول المواطن البسيط على العلاج الذي يستحقه، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

11.4 ألف قرار علاج على نفقة الدولة يوميا

وفيما يتعلق بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، أوضح وزير الصحة أن إصدار القرارات قد يستغرق بعض الوقت في بعض الحالات، إلا أن حالات الطوارئ لا تتأخر، مشيرا إلى أن المنظومة تصدر نحو 11.4 ألف قرار يوميا، بإجمالي يصل إلى 4.11 مليون قرار سنويا.

وأضاف أن تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة تبلغ نحو 34.5 مليار جنيه سنويا، لصالح المواطنين غير المشمولين بمنظومة التأمين الصحي.

ميكنة منظومة العلاج على نفقة الدولة

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزارة نفذت ميكنة منظومة العلاج على نفقة الدولة، بما يسهم في تسريع إجراءات إصدار القرارات وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات.

وأوضح أن بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة قد تصدر خلال دقائق، بينما قد تستغرق الإجراءات في حالات أخرى ما يصل إلى 5 أيام، وفقا لطبيعة الحالة والإجراءات المطلوبة.

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