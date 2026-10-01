المجلس الأعلى للأزهر يوافق على فصل سنة الامتياز بكلية الطب البيطري

أعلن الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، عن صدور قرار هام من المجلس الأعلى للأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يتضمن الموافقة النهائية على تعديل اللائحة الداخلية لكلية الطب البيطري بجامعة الأزهر وفصل "سنة التدريب الإجباري (الامتياز)" لتكون سنة مستقلة (5 سنوات دراسية + سنة امتياز منفصلة) تطبق على الطلاب القدامى والجدد.

وأكد النقيب العام للأطباء البيطريين، أن هذا القرار يعد تتويجا للجهود المتواصلة والتعاون المثمر بين النقابة العامة للأطباء البيطريين وجامعة الأزهر ممثلة في قيادتها وعمادة كلية الطب البيطري، مشيدا بالدعم الكبير والحرص الدائم من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف على الارتقاء بمستوى التعليم الطبي البيطري وتأهيل الكوادر البيطرية بأعلى معايير الكفاءة والجاهزية لسوق العمل.

فصل سنة الامتياز بطب بيطري الأزهر

وأضاف الدكتور مجدي حسن أن كلية الطب البيطرى جامعة الأزهر تسعى حاليا بالتوازي مع إقرار سنة الامتياز إلى إعداد مقترح كامل لإقرار مكافأة مالية شهرية مستحقة لطلاب سنة الامتياز بكليات الطب البيطري أسوة بزملائهم في كليات الطب البشري وطب الأسنان، مؤكدا أن العمل جار على استكمال هذه الخطوة لضمان تقديم الدعم المادي والمعنوي اللائق بأطباء المستقبل.

وفي سياق متصل، وجه النقيب العام للأطباء البيطريين مناشدة عاجلة إلى الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بضرورة الإسراع في اتخاذ خطوة مماثلة وتطبيق قرار فصل سنة الامتياز في كافة كليات الطب البيطري التابعة لوزارة التعليم العالي بالجامعات الحكومية، توحيدا للنظام التعليمي والتدريبي البيطري في مصر وتحقيقا للعدالة بين جميع طلاب الطب البيطري على مستوى الجمهورية.

وأكد النقيب العام للأطباء البيطريين، أن النقابة العامة ستظل خط الدفاع الأول والداعم لجميع الأطباء البيطريين وستواصل العمل الدؤوب حتى تحقيق كافة المطالب المقدمة من النقابة لكافة الجهات المعنية بخصوص إقرار وتطبيق سنة الامتياز وصرف المكافأة المالية الشهرية لجميع طلاب كليات الطب البيطري على مستوى كافة الجامعات المصرية دون استثناء.